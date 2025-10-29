دانیال جهانگیری به عنوان نماینده شنای ایران در ماده ۲۰۰ متر آزاد سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین شرکت کرد و به فینال این ماده راه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از مسابقات شنای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در استخر مجموعه ورزشی خلیفه، دانیال جهانگیری، ملی‌پوش شنای ایران در ماده ۲۰۰ متر آزاد، در دسته ۲ خط ۵، زمان یک دقیقه و ۵۴ ثانیه و ۵۵ صدم ثانیه را به ثبت رساند و در این گروه سوم شد.

دانیال جهانگیری به عنوان نفر هفتم این ماده به مرحله فینال رسید.

۴۰ نفر در این ماده رقابت کردند.

شناگری از کره جنوبی با زمان یک دقیقه و ۵۳ ثانیه و ۸۱ صدم ثانیه به عنوان نفر اول مرحله مقدماتی به فینال راه یافت.

مسابقات فینال در داده‌های مختلف، از ساعت ۱۸ آغاز خواهد شد.

تیم ملی شنا جوانان ایران با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، یاشار سلیمانی، دانیال جهانگیری و مهدی غلامی با سرمربیگری جان اونسوی و سرپرستی سعید آشتیانی در این دوره از رقابت‌ها حضور یافته است.

تیم ملی شنا در این دوره از بازی‌ها تاکنون موفق به کسب یک مدال طلا توسط محمدمهدی غلامپور در ماده ۱۰۰ متر پروانه شده است.