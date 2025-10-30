به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این نیروگاه با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال با هدف جبران ناترازی برق ، تامین انرژی پاک و کاهش سوخت‌های فسیلی راه اندازی شد و ظرفیت آن در آینده به ۳۰۰ کیلووات خواهد رسید

فرج الله ایلیات معاون هماهنگی و عمرانی استانداری سمنان در مراسم افتتاح این نیروگاه گفت: سمنان یکی از استان‌های پیشروی کشور در تولید انرژی پاک خورشیدی شناخته شده است

وی افزود: در حال حاضر تولید برق انرژی خورشیدی از ۱۰۰ مگاوات هم افزایش پیدا کرده و در آینده استان سمنان ۲۰۰ مگاوات برق انرژی خورشیدی وارد مدار خواهد کرد