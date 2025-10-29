پخش زنده
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار با بیان اینکه واردات گوشت منجمد از کشورهای مغولستان، استرالیا، روسیه و چند کشور دیگر در دستور کار قرار گرفته است، گفت: این گوشتها، تنظیم بازاری یا یارانهای نیستند و هیچگونه ارز دولتی به آنها تعلق نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی بختیاریزاده با تاکید براینکه این گوشتها، توسط تجار بخش خصوصی وارد کشور میشوند. افزود: روزانه میانگین ۱۰ الی ۱۵ تن گوشت منجمد بره نر در حدود ۲۰۰ بازار پایتخت توزیع می شود.
بختیاری زاده گفت : گوشتهای عرضهشده در میادین، از نوع گوشت بره نر و کاملاً درجهیک هستند و پس از انجام آزمایشهای کنترل کیفی و تأیید سازمان میادین میوه و ترهبار، در بازارها توزیع میشوند.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار با اشاره به استقبال مطلوب شهروندان از این طرح گفت: در مدت کوتاهی از آغاز عرضه، استقبال بسیار خوبی از سوی مردم صورت گرفته و فروش گوشت منجمد وارداتی با قیمت مناسب و کیفیت بالا با رضایت عمومی همراه بوده است.