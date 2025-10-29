پخش زنده
امروز: -
مدیر امور تعاون، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: هفت تعاونی عمده دارای زمینهایی خارج از محدوده شهر و فاقد کاربری مسکونی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فیروز معتمدی با بیان اینکه در استان زنجان، بررسی وضعیت تعاونیهای مسکن به صورت ویژه در دستور کار ادارهکل تعاون قرار دارد، گفت: بخشی از این تعاونیها زمینهایی را در خارج از محدوده شهری خریداری کردهاند که بهدلیل نداشتن کاربری مسکونی، نیازمند تصمیمگیری در سطوح بالای استانی و ملی است.
وی با بیان اینکه هم اکنون استان زنجان دارای ۴ هزار و ۸۱۳ تعاونی ثبتشده است، افزود: از این میان یک هزار و ۲۹۷ تعاونی فعال، یک هزار و ۱۹۰ تعاونی راکد و غیرفعال و ۲ هزار و ۳۲۶ تعاونی منحل شده در حال تسویه هستند.
مدیر امور تعاون، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه از مجموع تعاونیهای فعال، هفت تعاونی عمده دارای زمینهای خارج از محدوده قانونی شهر هستند، افزود: مقرر شده است این موارد با توجه به تصمیم شورای برنامهریزی استان به صورت یکپارچه تعیین تکلیف شده و نتیجه برای تصویب نهایی به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شود.
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی معماری و استانداری زنجان مسئول پیگیری مراحل اجرایی این پروندهها هستند، ادامه داد: بهدلیل فرآیندهای اداری روند بررسی ممکن است زمانبر باشد، اما هدف اصلی، جلوگیری از فعالیت غیرقانونی تعاونیها و ساماندهی فعالیت تعاونیهایی است که زمینهایی با کاربری غیرمسکونی یا خارج از محدوده شهری خریداری کردهاند.
معتمدی عنوان کرد: هماهنگی میان اداره تعاون، هیأت مدیره تعاونیها و استانداری زنجان از مهمترین اقدامات در جریان است تا مشکلات شرکتهای تعاونی برطرف شود.