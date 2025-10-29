مشاور و دستیار ویژه رئیس سازمان امور عشایری گفت: ۳۰ هزار میلیارد ریال برای رفع تنش و بحران ناشی از خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها به عشایر کشور اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سعید زهره‌ای در آیین تکریم و معارفه سرپرست امور عشایر خراسان شمالی گفت: کاهش بارندگی‌ها سبب کاهش میزان تولید علوفه در مراتع شده و عشایر در تعلیف دام دچار مشکل شده‌اند در این زمینه تلاش داریم تا با توزیع نهاده‌های دامی، بخشی از مشکلات این دامداران را برطرف کنیم.

سهم عشایر خراسان‌شمالی از اعتبارات ملی گرفته شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمت به عشایرخراسان‌شمالی صرفا با اعتبارات تملک دارایی استان ممکن نیست و سهم عشایر خراسان‌شمالی از اعتبارات ملی باید گرفته شود.

معاون استاندار خراسان شمالی بر تامین سوخت عشایر، همکاری با دستگاه‌های درون‌استانی، احداث انبار‌های علوفه، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، پیگیری اعتبارات ملی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، ارسال گزارش ماهیانه به استانداری، آموزش و اطلاع‌رسانی برای معتمدین و بزرگان عشایر، تقویت همکاری با دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی، راهداری، هلال احمر و جهاد کشاورزی تاکید کرد.