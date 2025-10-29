به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همایش «خودمراقبتی بانوان و تاب‌آوری در بحران» با همکاری شبکه بهداشت و درمان و اداره آموزش و پرورش میبد و با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از بانوان شاغل در ادارات، نهاد‌ها و اقشار مختلف جامعه در سالن طوبی برگزار شد.

در این همایش، دکتر جلیل بهشتی فیروزآبادی فلوشیپ جراحی سرطان سینه، با اشاره به شیوع بالای سرطان پستان در میان بانوان گفت: سرطان سینه از شایع‌ترین انواع سرطان در زنان است و آگاهی و تشخیص زودهنگام نقش مهمی در درمان مؤثر آن دارد.

وی غربالگری منظم را یکی از راه‌های مؤثر در پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان دانست و تصریح کرد: بانوان باید از ۴۰ سالگی هر سال ماموگرافی انجام دهند تا در صورت وجود توده، در مراحل اولیه تشخیص و درمان آغاز شود.

این جراح، چاقی، استفاده نابه‌جا از هورمون‌ها در دوران بارداری و پس از یائسگی، مصرف دخانیات و زمینه‌های ژنتیکی را از عوامل مؤثر در بروز این بیماری برشمرد و گفت: کنترل وزن و ترک دخانیات از راهکار‌های مؤثر در کاهش احتمال ابتلا است.

وی برگزاری چنین همایش‌هایی را در ارتقای آگاهی عمومی و جدی گرفتن موضوع سلامت بانوان در جامعه بسیار مؤثر دانست.

در ادامه این برنامه، صادقی‌پور از روان‌شناسان استان یزد نیز درباره شاخص‌های سلامت جسمی و روانی بانوان و نقش تاب‌آوری در مواجهه با بحران‌ها سخنرانی کرد.