فرمانده سپاه مرند از کشف و ضبط ۲۳۴ حلقه لاستیک قاچاق به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در یکی از انبارهای غیرمجاز این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ پاسدار رشید صادقی با اعلام این خبر گفت: پاسداران گمنام امام زمان(عج) در اطلاعات سپاه مرند با اشراف اطلاعاتی و با همکاری اداره صمت از یکی از انبارهای غیرمجاز ۲۳۴ حلقه لاستیک خودروهای سنگین را به ارزش ۸۰ میلیارد ریال کشف و ضبط کردند و پرونده پس از تشکیل و سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در دستور کار جدی سازمان اطلاعات سپاه قرار داد یادآور شد: مردم با مشاهده موارد احتکار و قاچاق با تلفن شبانه روزی ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه تماس بگیرند.