به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ پاسدار رشید صادقی با اعلام این خبر گفت: پاسداران گمنام امام زمان(عج) در اطلاعات سپاه مرند با اشراف اطلاعاتی و با همکاری اداره صمت از یکی از انبار‌های غیرمجاز ۲۳۴ حلقه لاستیک خودرو‌های سنگین را به ارزش ۸۰ میلیارد ریال کشف و ضبط کردند و پرونده پس از تشکیل و سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در دستور کار جدی سازمان اطلاعات سپاه قرار داد یادآور شد: مردم با مشاهده موارد احتکار و قاچاق با تلفن شبانه روزی ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه تماس بگیرند.