به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم استاندار همدان با اشاره به جایگاه پیشکسوتان در جامعه با کوله باری از اندیشه و تجربه گفت: تمامی پیشرفت‌های امروز کشور مرهون ایثار و خدمت صادقانه پیشکسوتان است که برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکردند.

حمید ملانوری شمسی در ادامه با اشاره به تدوین نقشه جامع تحول استان افزود: با توجه به وجود یک هزار و ۹۰۰ جاذبه گردشگری و بحران آب، سه بخش آب، محیط زیست و گردشگری در اولویت کاری این استان قرار دارد.

وی همچنین از افزایش ۶۳ درصدی جذب اعتبارات استان خبر داد و گفت: سال گذشته ۳ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان اعتبارات استان جذب شد که امسال با تلاش‌های شبانه روزی مدیران استان این رقم به شش هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

بازنشستگان از دغدغه‌ها و مشکلاتشان در همسان سازی حقوق‌ها ، توجه به سلامت و بیمه بازنشستگان صحبت کردند و تلاش در راستای افزایش رفاهیات را خواستار شدند.