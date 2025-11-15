پخش زنده
امروز: -
معاون استاندار سمنان هشدار داد: قرارداد سرمایه گذارانی برای احداث نیروگاه خورشیدی زمین دریافت کردند ولی تاکنون برای ساخت اقدامی نکردهاند ؛ لغو خواهد شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرج الله ایلیات گفت : تاکنون ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار زمین برای احداث انرژی خورشیدی در استان سمنان واگذار و در سامانه ساتبا ثبت شده است
وی با اشاره اهمیت احداث نیروگاه های خورشیدی در استان سمنان برای تولید برق افزود: قرارداد سرمایه گذارانی برای احداث نیروگاه خورشیدی زمین دریافت کردند ولی تاکنون برای ساخت اقدامی نکردهاند ؛ لغو خواهد شد
وی گفت: در حال حاضر ۲۵۰ قرار داد احداث نیروگاه خورشیدی با بخشهای خصوصی و دولتی بسته شده است
به گفته وی ، دولت برای تولید هر مگاوات برق ۴۰ میلیارد تومان هزینه میکند.