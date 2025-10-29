پخش زنده
گستردهترین و مخربترین فعالیتهای معدنی کشور در کوهستان کرکس شهرستان نطنز در حال وقوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کوهستان کرکس به سبب شرایط خاص زمین شناسی، اقلیمی و گونه جانوری، از مناطق حفاظت شده محیط زیست به شمار میرود و ا ز جمله منابع آب شیرین بسیاری از شهرهای اصفهان به حساب میآید.
این کوهستان سالانه معادل دوبرابر حوضه آبخیز زایندهرود آب شیرین و با کیفیت تولید میکند.
مردم شهرها و روستاهای بخش مرکزی نطنز خواهان جلوگیری از صدور مجوزهای جدید و همچنین اجرای رأی شورای عالی معادن هستند.
عضو شورای شهر طرقرود نطنز گفت: شهرستان نطنز حدود ۶۰ معدن فعال سنگ دارد که از این تعداد بیش از ۲۰ معدن در شهر طرقرود است.
یحیایی افزود: اهالی این منطقه خواهان برخورد با زیاده خواهی و تخریب روزافزون معدنکاوان به سبب تمکین نکردن از قانون شورای عالی معادن هستند.
صادقیان، از دیگر اعضای شورای اسلامی شهر طرقرود نطنز نیزگفت: براساس مهلت داده شده از سوی شورای عالی معادن نباید مجوز جدید بهره برداری صادر و یا مجوزهای کنونی تمدید شوند، اما هنوز اجرا نشده است.
رضایی، رئیس شورای اسلامی روستای اوره بخش مرکزی نطنز هم گفت: لازم است معادن حداقل فاصله ۵۰۰ متری را رعایت کنند درحالیکه حدود ۹۰ درصد معادن این فاصله را رعایت نکردهاند؛ حتی تعدادی از مزارع وباغها و منازل مردم داخل محدوده معادن هستند.