پخش زنده
امروز: -
هواشناسی خراسان شمالی هشدار سطح زرد هواشناسی برای فردا در استان صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، کارشناس هواشناسی خراسان شمالی اعلام کرد: از بامداد فردا با عبور موج کوتاه ناپایداری از مناطق غربی استان و گسترش در همه مناطق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، افزایش ابر و در ارتفاعات و مناطق سردسیر مه پیش بینی میشود.
عظیم زاده افزود: فعالیت سامانه بارشی از حوالی ظهر فردا تا اوایل صبح جمعه اغلب در مناطق مرکز و نیمه شمالی استان بصورت بارش باران در پارهای از مناطق با احتمال رگبارباران و رعدوبرق خواهد بود.
وی گفت: شدت بارش در بخشهایی از غرب و مرکز استان برآورد میگردد و احتمال جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیلها دور از انتظار نیست.
بتدریج از ظهر جمعه با خروج سامانه بارشی کاهش ابر و حاکم شدن جو پایدار را تا ظهریکشنبه انتظار داریم.
از نظر دمایی، برای امروز تا صبح فردا روند نسبی افزایش دما و از فردا تا صبح شنبه کاهش محسوس دما پیش بینی میشود.
با توجه به فعالیت سامانه بارشی؛ کاهش دید، لغزندگی جادهها و معابر کوهستانی، احتمال جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیل ها، احتمال صاعقه، کاهش محسوس دما بویژه در مناطق نیمه شرقی استان با احتمال آسیب به محصولات کشاورزی و افزایش مصرف حاملهای انرژی بویژه طی جمعه شب تا صبح شنبه را انتظار داریم.