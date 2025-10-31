به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ علیرضا شائینی گفت : ماموران ایستگاه بازرسی برون شهری حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیونت خرده بار مشکوک شدند و نسبت به متوقف کردن آن اقدام کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو یک تن ذغال چوب تاغ قاچاق به ارزش بالغ بر ۲ میلیارد ریال کشف کردند.

در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و متهم به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.