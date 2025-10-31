پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود از کشف یک تن زغال چوب تاغ قاچاق در بازرسی از خودروهای عبوری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ علیرضا شائینی گفت : ماموران ایستگاه بازرسی برون شهری حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت خرده بار مشکوک شدند و نسبت به متوقف کردن آن اقدام کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو یک تن ذغال چوب تاغ قاچاق به ارزش بالغ بر ۲ میلیارد ریال کشف کردند.
در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و متهم به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.