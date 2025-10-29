پخش زنده
مدیرکل عشایر خراسان جنوبی هشدار داد: عشایر و دامداران با توجه به شیوع تب برفکی در برخی مناطق کشور از جابجایی غیرضروری دام بین ییلاق و قشلاق خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی گفت: براساس اعلام رئیس سازمان دامپزشکی کشور بیماری تببرفکی با سویه جدید و بسیار خطرناک در برخی مناطق کشور مشاهده شده است.
ابراهیمی افزود: تب برفکی به سرعت میان دام شیوع پیدا میکند و خسارات سنگینی وارد میکند.
به گفته وی عشایر و دامداران از جابجایی غیرضروری دام بین ییلاق و قشلاق خودداری و اصول بهداشتی و قرنطینهای را رعایت کنند.
وی تاکید کرد: عشایر پیش از حمل دام، مجوزهای لازم را از دامپزشکی اخذ کنند.
مدیرکل عشایر خراسان جنوبی افزود: واکسن تببرفکی بهصورت رایگان در اختیار عشایر قرار خواهد گرفت بنابراین برای واکسیناسیون دامها، با اداره دامپزشکی شهرستان خود تماس بگیرند.