مدیرکل عشایر خراسان جنوبی هشدار داد: عشایر و دامداران با توجه به شیوع تب برفکی در برخی مناطق کشور از جابجایی غیرضروری دام بین ییلاق و قشلاق خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی گفت: براساس اعلام رئیس سازمان دامپزشکی کشور بیماری تب‌برفکی با سویه جدید و بسیار خطرناک در برخی مناطق کشور مشاهده شده است.

ابراهیمی افزود: تب برفکی به سرعت میان دام شیوع پیدا می‌کند و خسارات سنگینی وارد می‌کند.

به گفته وی عشایر و دامداران از جابجایی غیرضروری دام بین ییلاق و قشلاق خودداری و اصول بهداشتی و قرنطینه‌ای را رعایت کنند.

وی تاکید کرد: عشایر پیش از حمل دام، مجوز‌های لازم را از دامپزشکی اخذ کنند.

مدیرکل عشایر خراسان جنوبی افزود: واکسن تب‌برفکی به‌صورت رایگان در اختیار عشایر قرار خواهد گرفت بنابراین برای واکسیناسیون دام‌ها، با اداره دامپزشکی شهرستان خود تماس بگیرند.