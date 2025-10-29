هیئتی سه‌نفره از اساتید برجسته دانشگاه دفاع ملی جمهوری آذربایجان طی سفر به ایران از دانشگاه عالی دفاع ملی بازدید و در این دیدار بر توسعه روابط علمی، پژوهشی و آموزشی تأکید کردند.

امیر سرتیپ خسرو بوالحسنی جانشین دانشگاه عالی دفاع ملی در دیدار با اساتید دانشگاه دفاع ملی ‌جمهوری آذربایجان که برای یک بازدید ۳ روزه از دانشگاه عالی دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران در ایران به سر می برند، ضمن توضیح در خصوص ظرفیت های دانشگاه عالی دفاع ملی برای پذیرش دانشجویان خارجی در مقطع دکتری و دوره دفاع ملی، به اهمیت دیدارهای دو جانبه، مقامات، اساتید و دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی ‌ج.ا.ایران و دانشگاه دفاع ملی کشور آذربایجان تاکید و ابراز امیدواری کرد، این دیدارهای دو جانبه زمینه ساز توسعه هر چه بیشتر روابط علمی، پژوهشی و آموزشی ‌دو کشور گردد.

تعداد سه نفر از اساتید برجسته دانشگاه دفاع ملی آذربایجان در پاسخ به دیدار دو هفته پیش اساتید داعا از کشور آذربایجان در مورخه ۵ آبان وارد جمهوری اسلامی ایران شدند و ‌ضمن بازدید از ظرفیت‌های علمی و آموزشی دانشکده های دفاع، امنیت، مدیریت و بین الملل داعا و همچنین مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی، جلسات مشترک علمی با همتایان خود در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار نمودند.

این هیئت در ادامه حضور خود در جمهوری اسلامی ایران، پس از بازدید از دانشگاه عالی دفاع ملی از باغ موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز بازدید و در آغاز این بازدید بر سر مزار شهدای گمنام ادای احترام نمود.

سفر هیئت جمهوری آذربایجانی در پاسخ به دیدار اساتید دانشگاه عالی دفاع ملی ایران از باکو در دو هفته پیش صورت گرفته است.

