نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری گفت: شورای سیاست گذاری، کمیته ها، دبیرخانه‌های این کنگره به ویژه نماینده ولی فقیه در استان آیت الله حسینی و استاندار محترم زحمات زیادی برای برگزاری این مجلس کشیدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،آیت سید شرف الدین ملک حسینی در دومین کنگره نکوداشت آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی با تاکید بر تکریم علما گفت: وظیفه تشکر در این مراسم برعهده من است و باید تقدیر کرد از همه میهمانانی که در این کنگره علمی شرکت کردند.وی با بیان اینکه حضور شما بر غنای این کنگره افزود: میزبان شما همه مردم استان هستند و تقدیر می‌کنم از همه کسانی که برای این کنگره مقاله نوشتند و سخن گفتند.نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری گفت: شورای سیاست گذاری، کمیته ها، دبیرخانه‌های این کنگره به ویژه نماینده ولی فقیه در استان آیت الله حسینی و استاندار محترم زحمات زیادی برای برگزاری این مجلس کشیدند.

وی با اشاره به اینکه وظیفه قدردانی از مهیمانان و میزبانان بر عهده من است اضافه کرد:دومین کنگره برای مرحوم آیت الله ملک حسینی است. تکریم یک عالم تکریم علم است .نشاندن عالم در در جایگاه رفیعی است که خداوند آن جایگاه را برای عالمان مومن فراهم اورده است. ترغیب جامعه به سوی دانش و اندیشه است.

آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی عنوان کرد: تکریم یک انسان عالم تنها تکریم یک انسان عالم نیست ؛ایجاد نشاط و هیجان در ساحت علم و اندیشه است و ده ها برکت دیگر که بر چنین همایشهایی مترتب می شود.

وی خاطر نشان کرد: تکریم عالمی که یار و همراه قائد حاضر بصیر و با درایت است. اگر آن عالم خدمتگذار و خدوم انسان و بشریت است باشد پس تکریم او تکریم انسانیت است.اگر او عالمی با غیرت باشد آموزش فضیلت غیرت به جامعه است.