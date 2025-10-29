وزیر امور خارجه ژاپن، ایفای نقش جمهوری اسلامی ایران را در صلح و ثبات منطقه غرب آسیا ضروری دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت امور خارجه، آقای توشیمیتسو موته گی در پیامی در فضای مجازی با قدردانی صمیمانه از پیام تبریک آقای عراقچی، به مناسبت انتصابش به عنوان وزیر خارجه ژاپن نوشت: گفت‌و‌گو‌های چندلایه و سازنده‌ای میان ژاپن و ایران بر پایه روابط دیرینه و دوستانه دو کشور، همواره در جریان است.

وزیر خارجه ژاپن، همتایش را از برجسته‌ترین دولتمردان ایرانی دارای شناخت از ژاپن دانسته و برای گفت‌و‌گو‌های نزدیک با وزیر امور خارجه کشورمان ابراز تمایل کرده است.

آقای موته گی همچنین ابراز امیدواری کرده است که برای تحکیم هرچه بیشتر پیوند‌های دیرینه و دوستانه میان ژاپن و ایران که به همت پیشینیان بنیان نهاده شده، با آقای عراقچی همکاری کند.

وزیر خارجه ژاپن با اشاره به اهمیت ثبات و آرامش در منطقه غرب آسیا برای جامعه جهانی به ویژه برای کشورش بر ضروری بودن نقش سازنده ایران در این چارچوب، تاکید کرده است: ژاپن، قصد دارد که تلاش‌های دیپلماتیکش را برای صلح و ثبات در این منطقه همچنان ادامه دهد.