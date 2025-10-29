۸۰ میلیارد تومان برای ساخت کارخانه بازیافت زباله ایلام
شهردار ایلام گفت: برای ساخت کارخانه بازیافت زباله این شهر، ۸۰ میلیارد تومان از اعتبارات شهرداریها تخصیص یافته و یک میلیارد تومان نیز برای آمادهسازی مقدمات این طرح اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «افشین مظفری» شهردار ایلام اظهار داشت: شهرداری ایلام در تفاهمنامهای با شرکت بازیافت کرمانشاه، تدوین طرح جامع مطالعه پسماند شهر ایلام را آغاز کرده است که پس از نهایی شدن این طرح و تهیه طرح توجیهی، کار ساخت آن آغاز خواهد شد.
وی افزود: با اجرای این طرح، چالش زیستمحیطی دفع پسماند در شهر ایلام برای همیشه رفع میشود و گامی مؤثر در راستای حفظ محیطزیست و ارتقای بهداشت شهری برداشته خواهد شد.
مظفری با بیان این که تأمین منابع مالی این طرح در دستور کار قرار گرفته است، یادآور شد: شهرداری ایلام آماده همکاری با سرمایهگذاران واجد شرایط برای مشارکت در اجرای این طرح است.
شهردار ایلام اضافه کرد: با بهرهگیری از تسهیلات کلان و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی تلاش میشود کارخانه پردازش و بازیافت پسماند شهر ایلام در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
وی همچنین بر ضرورت اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ تأکید و ابراز امیدواری کرد که با همکاری شهروندان این طرح بهصورت مؤثر اجرا شود.
مظفری گفت: برای تجمیع و ساماندهی نخالههای ساختمانی، مکان مشخصی تعیین شده و برنامهریزی لازم برای بیخطرسازی زبالههای عفونی نیز انجام گرفته است.
روزانه میانگین ۷۷۴ تن زباله در ایلام تولید میشود که به ازای هر نفر یک کیلو و ۳۰ گرم است.
۱۱۰ مکان دفع زباله در استان وجود دارد که از این تعداد ۲۰ سایت مربوط به مناطق شهری و ۹۰ سایت دیگر هم متعلق به اماکن روستایی است.