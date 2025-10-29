به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: این پویش به صورت نمادین و با حضور تعدادی از دانش‌آموزان مدارس کم برخوردار بیرجند برگزار شد.

اکبری گفت: در این پویش یک روزه آموزش بهداشت دهان و دندان، روش‌های تغذیه سالم و روش درست مسواک زدن به دانش آموزان آموزش داده می‌شود.

وی گفت: این پویش به همت گروه اطفال دانشکده دندانپزشکی برگزار شده که امیدواریم در طول سال این پویش در سطح مدارس بیشتری انجام شود تا بتوانیم رسالت خود را به جامعه هدف انجام دهیم.

همچنین به مناسبت روز جهانی غذا همایش همه با هم برای غذای بهتر و آینده بهتر برگزار شد.

کیانی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: این همایش با هدف غذای سالم، امن و در دسترس برای همه و با حضور صنعتگران حوزه غذا در استان شامل کارخانجات، مشاغل خانگی و ناظران این حوزه برگزار شد.

در این همایش از مسئولان ۲۲ کارخانه و ۱۷ نفر از مسئولان فنی و ناظران تجلیل شد.