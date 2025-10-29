پخش زنده
امروز: -
سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد: بررسی شاخصهای اجتماعی نشان میدهد برخی از نیازهای شهرستان خاتم باید به صورت فوری و هدفمند مورد توجه و اقدام قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، صالحی با تأکید بر لزوم رسیدگی فوری به نیازهای اجتماعی شهرستان خاتم گفت: با وجود فاصله جغرافیایی این شهرستان از مرکز استان، باید نگاه ویژهای در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و سلامت روان به آن معطوف شود.
صالحی گفت: بررسی شاخصهای اجتماعی نشان میدهد برخی از نیازهای شهرستان خاتم باید به صورت فوری و هدفمند مورد توجه و اقدام قرار گیرد.
وی با اشاره به اجرای برنامههای آموزش سلامت روان در میان دانشآموزان استان یزد، افزود: این طرحها باید در شهرستان خاتم نیز با جدیت، برنامهریزی دقیقتر و همراهی نهادهای آموزشی و فرهنگی دنبال شود.
سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با قدردانی از فعالیت سازمانهای مردمنهاد در خاتم، این شهرستان را نگینی ارزشمند در جنوب استان یزد توصیف کرد و گفت: با وجود فاصله زیاد از مرکز، خاتم شایسته توجه ویژه دستگاههای اجرایی، بهویژه در حوزههای اجتماعی و فرهنگی است.
صالحی تصریح کرد: تقویت زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی، گسترش برنامههای آموزشی و حمایت از گروههای مردمی میتواند به مدیریت آسیبهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در این شهرستان کمک کند.