سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد: بررسی شاخص‌های اجتماعی نشان می‌دهد برخی از نیاز‌های شهرستان خاتم باید به صورت فوری و هدفمند مورد توجه و اقدام قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، صالحی با تأکید بر لزوم رسیدگی فوری به نیاز‌های اجتماعی شهرستان خاتم گفت: با وجود فاصله جغرافیایی این شهرستان از مرکز استان، باید نگاه ویژه‌ای در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سلامت روان به آن معطوف شود.

صالحی گفت: بررسی شاخص‌های اجتماعی نشان می‌دهد برخی از نیاز‌های شهرستان خاتم باید به صورت فوری و هدفمند مورد توجه و اقدام قرار گیرد.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های آموزش سلامت روان در میان دانش‌آموزان استان یزد، افزود: این طرح‌ها باید در شهرستان خاتم نیز با جدیت، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و همراهی نهاد‌های آموزشی و فرهنگی دنبال شود.

سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با قدردانی از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در خاتم، این شهرستان را نگینی ارزشمند در جنوب استان یزد توصیف کرد و گفت: با وجود فاصله زیاد از مرکز، خاتم شایسته توجه ویژه دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی است.

صالحی تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی، گسترش برنامه‌های آموزشی و حمایت از گروه‌های مردمی می‌تواند به مدیریت آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در این شهرستان کمک کند.