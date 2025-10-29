پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه دستاوردهای بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت با عنوان طرح اسوه گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رویدادی که جلوهای تلاشهای بسیجیان در عرصههای فرهنگی ، اجتماعی ، سازندگی و محرومیت زدایی را به نمایش گذاشته و نشان میدهد بسیج امروز نه تنها در میدان دفاع بلکه در عرصههای سیاسی سازندگی و امید آفرینی نیز حضوری فعال دارد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت گفت: این نمایشگاه به همت پایگاههای مقاومت بسیج ناحیه پلدشت در ۱۳ غرفه در سه محور پایگاه. مسجد و محلات اسلامی گشایش یافته است.
سرهنگ موسی عطاری خاطر نشان کرد: این نمایشگاه در عرصههای مختلف اقتصاد مقاومتی ، سازندگی ، مردم یاری و محرومیت زدایی و فرهنگی و اجتماعی به منظور نمایش گوشهای از دستاوردهای بسیجیان شهرستان و معرفی الگوهای برتر به معرض نمایش گذاشته شده است.
پایگاههای موفق و برتر بر اساس ارزیابی به نمایشگاه استانی راه خواهند یافت.
این نمایشگاه به مدت سه روز درسالن ورزشی حوزه شهید صفری برای بازدید عموم علاقمندان دایر خواهد بود.