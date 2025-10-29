به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ عضو شورای اسلامی شهر کاشان گفت: هزینه‌های تولید پسماند برای هر خانواده در کاشان به‌طور میانگین روزانه حدود ۳۰۰ هزار تومان است که رقم بالایی به شمار می‌آید و باید با روش‌های نوآورانه کاهش یابد.

علیرضا عرب‌بیگی با تأکید بر ضرورت به‌کارگیری فناوری‌های نوین در مدیریت پسماند افزود: استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت پسماند در دستور کار قرار گرفته و چند شرکت نوآفرین، طرح‌هایی برای تبدیل زباله به انرژی ارائه کرده‌اند که می‌تواند کاشان را به شهری بدون دفن زباله تبدیل کند.

وی از طرح تفکیک پسماند از مبدأ یاد کرد و ادامه داد: پیشنهاد شده است مواد قابل بازیافت از درب منازل جمع‌آوری و زباله‌های تر، جدا شوند، اقدامی که علاوه بر منافع زیست‌محیطی، برای شهرداری و شرکت‌های مجری هم سودآور است.

عرب بیگی با اشاره به برخی چالش‌ها در اجرای این طرح‌ها گفت: اجرای درست این برنامه‌ها می‌تواند علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌های پسماند، موجب تولید انرژی تجدیدپذیر شود.