سیاست گذاریها باید مطابق با بحران کم آبی در کشور باشد
رئیس بسیج سازندگی کشور در کنفرانس هیدرولیک و همایش ملی قنوات: نمیشود در آستانه بحران آب باشیم، اما همچنان کشتهای آببر را ادامه دهیم یا صنایع پرمصرف را فعال نگه داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رئیس بسیج سازندگی کشور در «کنفرانس هیدرولیک و همایش ملی قنوات» با بیان اینکه در شرایط امروز کشور باید با پیشفرض «بیآبی» حرکت کنیم، گفت: حتی اگر بتوانیم با کمبود آب کنار بیاییم، نباید بودجهریزی و سیاستگذاریهای ما بر خلاف این اصل باشد.
سردار زهرایی با تأکید بر لزوم تطبیق سیاستها با واقعیت بحران آب افزود: سرانه مصرف آب در کشور ما چند برابر میانگین جهانی است و این مسئله نشاندهنده ناهماهنگی در درک مسئله، تصمیمسازی و اجراست و نخستین موضوعی است که باید به آن توجه کرد.
وی با اشاره به جایگاه قنات گفت: قنات، بنایی با خاستگاه ایرانی و بیش از دو هزار سال قدمت است که بیش از آنکه یک سازه فنی و بومی صرف باشد، یک دستاورد علمی بهشمار میرود.
وی قنات دوطبقه اردستان در استان اصفهان را نمونهای بینظیر دانست و گفت: این قنات تنها قنات دوطبقه جهان است که هر طبقه آن بهطور مستقل آب را انتقال میدهد و جالب اینجاست که حدود ۸۰۰ سال پیش و بدون ابزار دقیق امروزی احداث شده است.
سردار زهرایی با بیان تعهد بسیج سازندگی برای کمک به دولت در حوزه آب و قنات، از آمادگی این نهاد برای حمایت از دانشجویان، اساتید و پژوهشگران در انجام پروژههای علمی، پایاننامهها و طرحهای تحقیقاتی مرتبط با آب، قنات و احیای منابع آبی خبر داد.
وی با بیان اینکه تجارت با کشورهای همسایه، پروژه انتقال آب و راه آهن راه نجات اقتصاد شرق است، افزود: تاکنون ۱۶۵ کیلومتر لوله گذاری برای انتقال آب از دریای عمان انجام شده است.
استاندار هم در این همایش گفت: میانگین هدر رفت آب در استان حدود ۳۰ درصد بوده که عدد بالایی محسوب میشود و باید اصلاح شبکهها در دستور کار قرار گیرد.
هاشمی افزود: بیش از ۶ هزار و ۹۰۰ رشته قنات در خراسان جنوبی وجود دارد و قنات برای ما یک امر حیاتی است و زندگی کشاورزان و روستاییان به آن وابسته است و در استان رودخانه جاری یا سد بزرگ نداریم.
وی گفت: در برخی مقاطع، آب در دسترس است، اما نیاز به لایه روبی و مرمت قناتها است و با این حال، در بسیاری از مناطق با وجود تلاش و حفاری، آبی وجود ندارد.
استاندار افزود: در سال گذشته ۱۵۷ رشته قنات در استان احیا شد و اگرچه این تعداد اندک است، اما با پیگیریهای انجامشده امسال سقف اعتبارات احیای قنوات را به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش دادهایم.
اکبرپور دبیر همایش هیدرولیک ایران و همایش ملی قنوات هم گفت: در مجموع ۱۱۴ مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده که پس از داوری دقیق، ۹۶ مقاله پذیرفته و از این میان ۲۸ مقاله بهصورت شفاهی ارائه خواهد شد.
گفتنی است در این همایش تفاهم نامهای بین قرارگاه سازندگی و محرومیتزدایی بسیج و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با هدف استفاده از تخصص، توان و تجارب فنی مهندسی، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات سازمان بسیج در اجرای عملیات بیابان زدایی، آبخیزداری و آبخوانداری در استان خراسان جنوبی منعقد شد.
نقش آفرینی مردم و گروههای جهادی (حلقههای میانی)، فعالسازی و پشتیبانی از ظرفیتهای محلی و منطقهای، محرومیتزدایی، پیشرفت و آبادانی همه جانبه مناطق هدف، طرح کلان مالچ پاشی در محور مواصلاتی طبس - اصفهان کیلومتر ۹۵ جاده دارین به طول ۱۸ کیلومتر به مساحت ۴۶۲۲ هکتار و طرح کلان آبخیزداری و آبخوان داری و بیابانزدایی به مساحت ۱۰۰ هزار هکتار از محورهای این تفاهم نامه است.