به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، استاندار اردبیل در جلسه هماهنگی برگزاری همایش بین المللی سرمایه گذاری با بیان این مطلب افزود: با کمک رسانه‌ها و استفاده از فرصت اطلاع رسانی باید حداکثر برداشت را برای آینده استان اردبیل از این همایش داشته باشیم.

مسعود امامی یگانه با بیان اینکه سیمای استان باید یکپارچه و واحد و شرایط داخلی مطلوب معرفی و نمایان شود، افزود: این همایش بهترین فرصت برای خروج اردبیل از انزوا و تغییر نگرش‌ها نسبت به ظرفیت‌های مختلف موجود در داخل استان است.

وی نشاط آفرینی، تزریق روحیه و امید به جامعه و معرفی استان را از جمله محور‌های مهم برگزاری این همایش برشمرد و تصریح کرد: رعایت نظم و نظام برگزاری و پروتکل‌های ملی و بین المللی از عوامل مهم موفقیت این همایش خواهد بود.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل با تاکید بر اینکه برگزاری این همایش یک تکلیف دولتی و اداری نیست، ادامه داد: پیگیری مستمر دعوتنامه در حضور میهمانان داخلی و خارجی نقش موثر و مفیدی خواهد داشت.

امامی یگانه حضور حداکثری سفرا و فعالان اقتصادی کشور‌های هدف و هلدینگ‌های داخلی در این همایش را حائز اهمیت برشمرد و افزود: اولویت کاری دستگاه‌های اجرایی باید انعقاد تفاهم نامه و تحقق اهداف مهم اقتصادی باشد.