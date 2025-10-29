به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فرمانده انتظامی استان گفت: مأموران پلیس در بازرسی فنی از یک‌دستگاه کامیون در محور‌های مواصلاتی شهرستان بروجن موفق به کشف تعداد ۱۰۳ بسته کارتن (صد و نه هزار و ۴۹۲ قطعه انواع لوازم التحریر و اسباب بازی خارجی) بدون هرگونه اسناد مثبته گمرکی و قانونی شدند.

سردار حسین امجدیان، افزود: در بررسی کارشناسان ارزش کالای کشف شده ۸۰ میلیارد ریال برآورد شده که در همین راستا یک دستگاه کامیون توقیف، یک متهم دستگیر و ضمن تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضائی معرفی شد.