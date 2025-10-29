معاون وزیر جهاد کشاورزی ایران و رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از چین به عنوان یک شریک فناورانه راهبردی برای ایران یادکرد و از افزایش این همکاری‌ها خبرداد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، آقای گل محمدی در سی و دومین کنفرانس فناوری‌های پیشرفته کشاورزی در چین با توجه به اقلیم خاص ایران که استفاده از فناوری نوین در کشاورزی را به یک ضرورت تبدیل کرده است، توسعه همکاری در زمینه فنآوری‌های کشاورزی بین ایران و چین را یکی از اولویت‌ها اعلام کرد. معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از چین به عنوان یک شریک فناورانه راهبردی برای ایران یاد کرد و از افزایش همکاری ایران و چین در حوزه کشاورزی نوین و فناورانه خبر داد.

رایزنی فناوری ایران در پکن نیز در سخنانی در این کنفرانس، با تاکید بر گفت‌و‌گو و همکاری‌های سازنده بین ایران و چین با محوریت "نیرو‌های مولد با کیفیت جدید در کشاورزی: نوآوری، یکپارچه‌سازی و توسعه سبز" گفت: کشاورزی در نقطه عطف تاریخی قرار دارد و جهان با چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی، کم‌آبی و اختلال در زنجیره تأمین غذا رو‌به‌رو است. در عین حال، فرصت‌های بی‌سابقه‌ای از طریق تحولات فناورانه مانند هوش مصنوعی و زیست‌فناوری ایجاد شده است.

آقای یاسر محسنی به برخی دستاورد‌ها و اهداف ایران در حوزه کشاورزی فناورانه اشاره کرد و گفت: ایران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین خاستگاه‌های تمدن کشاورزی، با بهره‌گیری از علم و فناوری، در حال تحول است و از دستاورد‌های کلیدی ایران می‌توان به مواردی همچون تولید ارقام مقاوم به خشکی و شوری، استفاده از سامانه‌های آبیاری هوشمند، توسعه کود‌ها و آفت‌کش‌های زیستی، ترویج کشاورزی دانش‌بنیان و ادغام انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد.

رایزنی فناوری ایران در چین با اشاره به پیشینه تاریخی همکاری‌های ایران و چین، به ویژه در چارچوب ابتکار کمربند - راه، بر گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه کشاورزی تأکیدکرد. آقای محسنی برنامه‌های پژوهشی مشترک در حوزه زیست‌فناوری، تبادل متخصص و دانشمند، همکاری در فناوری‌های کشت در زمین‌های خشک را به عنوان زمینه‌های همکاری ایران و چین برشمرد و افزایش این همکاری‌ها در پنج حوزه کلیدی با هدف ایجاد سکو‌های مشترک پژوهش و نوآوری، توسعه کشاورزی هوشمند و تحول دیجیتال، توسعه کشاورزی سبز و چرخه‌ای، توانمندسازی و تبادل استعداد‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری و همکاری‌های صنعتی مشترک را خواستار شد.

کنفرانس فناوری پیشرفته کشاورزی چین هرساله در شهر «یانگ‌لینگ» استان «شاآنشی» در شمال غربی چین برگزار می شود. هدف از برگزاری این کنفرانس تبادل نظر کارشناسان و صاحب نظران کشور‌های مختلف درباره جدیدترین و پیشرفته‌ترین فناوری‌های بخش کشاورزی و تبادل تجربیات و دستاورد‌ها در این حوزه است.