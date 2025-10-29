پخش زنده
مراسم خشتگذاری مدرسه مشارکتی پرتو اعظم با حضور شهردار منطقه ۴، رئیس آموزش و پرورش منطقه و جمعی از خیران مدرسهساز در فضایی صمیمی و معنوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این پروژه به عنوان یکی از طرحهای شاخص مشارکت اجتماعی در حوزه آموزش، به همت خیر گرانقدر و نواندیش آقای نجف رستگار، با هدف ارتقای زیرساختهای آموزشی شرق تهران آغاز شد.
شهردار منطقه ۴ در این آیین ضمن قدردانی از تلاش خیرین گفت: ساخت این مدرسه نشاندهنده نقش مؤثر نیکوکاران در توسعه شهری و تکمیل زیرساختهای حیاتی آموزش در منطقه است. رویکرد مدیریت شهری منطقه ۴ بر مبنای تعامل سازنده با نهادهای اجتماعی و خیرین بنا شده تا با همافزایی توانها، بستر آموزش برای آیندهسازان این سرزمین تقویت شود.
وی با اشاره به مشارکت ویژه شهرداری در آمادهسازی زمین و تأمین امکانات جانبی افزود: شهرداری منطقه ۴ همواره از طرحهای عامالمنفعه حمایت میکند و امیدواریم با تداوم چنین اقداماتی، شاهد رشد متوازن فضاهای آموزشی و فرهنگی در محلات منطقه باشیم.
در پایان مراسم، نخستین خشت این مدرسه ۹ کلاسه به صورت نمادین گذاشته شد تا آغازی برای ساخت فضایی سرشار از امید، آموزش و آینده روشن فرزندان این منطقه باشد.