مراسم میثاق دانشجویان نو ورود با امام رضا (ع)، به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های خراسان رضوی، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، این مراسم ویژه دانشجویان دختر دانشگاه های سراسر استان، با حضور «حجت‌الاسلام ایمانی مقدم»، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های خراسان رضوی و «محسن مرادی» رئیس دانشگاه آزاد مشهد، در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی، با سخنرانی حجت‌الاسلام شهاب مرادی برگزار شد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های خراسان رضوی در این مراسم، ضمن تبریک قبولی به نو ورودان، به دانشجویان توصیه کرد، بر توکل و توسل به خدا در مواجهه با چالش‌ها تأکید کنند.

حجت‌الاسلام ایمانی مقدم با اشاره به آیه ۱۸۰ سوره اسراء گفت: ورود به دانشگاه یک تصمیم بزرگ است و در این راه حتما به خدا و ائمه توکل و توسل ویژه داشته باشید.

او همچنین بر اهمیت یادآوری نعمات الهی و تمرکز بر اهداف تحصیلی تأکید کرد و افزود: یکی از رموز موفقیت، تمرکز بر کاری است که می‌خواهیم انجام دهیم؛ شما دانشجو هستید و از حواشی دوری کنید؛ خوب درس بخوانید و تلاش کنید.

رئیس دانشگاه آزاد مشهد نیز در این مراسم، تحصیل در شهر مقدس مشهد را فرصتی ویژه دانست و با توصیف فضای متفاوت دانشگاه امروز با گذشته، افزود: تفاوت‌ها و تضارب آرا در دانشجویان یک نعمت است، زیرا دانشگاه محل تبادل اطلاعات است.

محسن مرادی با اشاره به اهمیت پرورش مهارت‌ها در دانشگاه گفت: دانشجویان باید فرصت کوتاه خود را غنیمت شمرند و ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد خود را کشف کنند؛ هدف شما فقط تحصیل و کسب مدرک نباشد، زیرا ممکن است دچار خسران شوید.

وی همچنین به دانشجویان توصیه کرد که با افرادی که با ارزش‌های آنها همخوانی دارد، مشورت کنند.