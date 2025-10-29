به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ روایتی تصویری از ۷۰ سال دشمنی؛ در قالب موشن‌گرافیک، از کودتا تا تحریم، روایتی که جنایات و دخالت‌های آمریکا علیه ملت ایران را از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا جنگ ۱۲روزه اخیر به تصویر می‌کشد.

در این اثر، با بهره‌گیری از اسناد تاریخی، تصاویر آرشیوی و روایت‌های مستند، نقش مستقیم و غیرمستقیم آمریکا در کودتای ۱۳۳۲، حمایت از رژیم پهلوی، جنگ تحمیلی، تحریم‌های ظالمانه و عملیات‌های روانی اخیر بازخوانی شده است.

سرنگونی دولت دکتر مصدق ۱۳۳۲

در سال ۱۳۳۲ (۱۹۵۳ میلادی)، دولت دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر ملی‌گرای ایران، که صنعت نفت را ملی کرده بود، با کودتایی نظامی سرنگون شد. این کودتا با حمایت و سازماندهی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا (سیا) و انگلیس (ام‌آی۶) انجام شد و با نام رمز عملیات آژاکس (TP-Ajax) شناخته می‌شود.



پس از آن، محمدرضا شاه پهلوی که پیش‌تر از کشور گریخته بود، به ایران بازگشت همین موضوع زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمیق مردم ایران به غرب و تقویت گرایش‌های ضد استعماری در دهه‌های بعد شد.

عملیات پنجه عقاب تلاش برای آزاد سازی گروگان های سفارت آمریکا طوفان شن ۱۳۵۹

در ۱۳۵۹ (۱۹۸۰ میلادی)، پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام، دولت آمریکا برای آزادسازی گروگان‌ها عملیات نظامی پنجه عقاب (Operation Eagle Claw) را برنامه‌ریزی کرد.

این عملیات شامل نیرنگ هوایی و بالگردی در صحرای طبس بود، اما به دلیل مشکلات فنی، شرایط جوی و زمین گیر شدن یکی از بالگردها در طوفان شن، شکست خورد و ۸ نظامی آمریکایی کشته شدند.

شکست این عملیات که با عنوان طوفان شن در تاریخ آمریکا و ایران برای همیشه ثبت شد تحکیم روحیه مردم انقلابی را در پی داشت.

شلیک ناو آمریکایی به پرواز ۶۵۵ و به شهادت رساندن ۲۹۰ شهید از جمله ۶۶ کودک در سال ۱۳۶۷

در تاریخ ۳ ژوئیه ۱۹۸۸ برابر با ۱۲ تیر ۱۳۶۷، ناو آمریکایی یو‌اس‌اس وینسنس در خلیج فارس، هواپیمای مسافربری ایران‌ایر (پرواز ۶۵۵) را با موشک هدف قرار داد؛ حادثه ای دلخراش که در آن ۲۹۰ نفر از هموطنانمان از جمله ۶۶ کودک جان خود را از دست دادند.



در حالی که آمریکا مدعی شد هواپیما را با یک جنگنده اشتباه گرفته است، این اقدام با انتقاد شدید جامعه بین‌المللی و کشورمان مواجه شد.

این حادثه یکی از تلخ‌ترین حوادث دوران جنگ هشت ساله ایران رژیم بعث عراق بود که از سوی پشتیبان بزرگش آمریکا صورت گرفت.

حمایت از صدام در جنگ تحمیلی با ارسال سلاح شیمیایی و حمایت اطلاعات و هزاران شهید در طول هشت سال

در جریان جنگ تحمیلی ایران و عراق (۱۳۵۹–۱۳۶۷)، رژیم صدام با حمایت گسترده قدرت‌های غربی به‌ویژه آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی توانست به تجهیزات نظامی و اطلاعاتی پیشرفته دست یابد.

این دخالت و حمایت خارجی شامل ارسال سلاح‌های شیمیایی، آموزش نظامی، اطلاعاتی و مشاوره جنگی علیه ایران بستر ساز فرسایشی شدن این رویارویی شد.

ترور ناجوانمردانه سردار دل‌ها در بغداد ۱۳۹۸

در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۸ (۳ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی)، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که به عنوان طلایه دار مبارزه با تروریست های داعش بشمار می رفت، از سوی جنایت کاران آمریکایی مدعی حقوق بشر در بغداد به شهادت رسید.



در این حمله که با هواپیما‌های بدون سرنشین آمریکایی انجام شد، ابومهدی المهندس، معاون حشد الشعبی عراق و چند تن دیگر نیز به شهادت رسیدند.

اقدامی که با واکنش گسترده ایران و عراق و محکومیت‌های بین‌المللی همراه شد، تنش‌ها در منطقه را افزایش داد و و تأثیر عمیقی بر سیاست و افکار عمومی گذاشت.

از شهادت سردار سلیمانی، به دلیل نقش او در مبارزه با داعش و فعالیت‌های منطقه‌ای، در ایران با عنوان ترور ناجوانمردانه سردار دل‌ها یاد می‌شود.

محدودیت‌های بانکی _ مالی تجهیزات پزشکی و فشار اقتصادی ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۴

در بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۴ شمسی، ایران با محدودیت‌های گسترده بانکی و مالی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده است.

فشار اقتصادی ناشی از این تحریم‌ها که محدودیت در نقل و انتقالات مالی، مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت واردات بخشی از تجهیزات پزشکی و صنعتی را در بر می گیرد، پیامدهایی مثل افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات جدی در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را در پی داشت.

این شرایط، تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم و همچنین بر توان اقتصادی و صنعتی کشور گذاشت بطوری که یکی از چالش‌های اصلی سیاستگذاری اقتصادی ایران در چهار دهه اخیر بوده است.

پشتیبانی اطلاعاتی و عملیاتی از رژیم صهیونیستی و بمباران مراکز هسته ای ایران ۱۴۰۴

خرداد ۱۴۰۴ برابر با ژوئن ۲۰۲۵ رژیم صهیونیستی زنجیره‌ای از حملات هوایی به تاسیسات هسته‌ای ایران—از جمله نطنز، فردو و اصفهان—را آغاز کرد و در روز‌های بعد آمریکا نیز به او پیوست و مراکزی را هدف‌ قرار داد که فعالیت های صلح آمیز هسته ای را دنبال می کردند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تصاویر ماهواره‌ای مستقل گزارش دادند: نطنز به‌طور مستقیم مورد اصابت قرار گرفت.

گزارش‌های تحلیلی و رسانه‌ای نقش برجسته استخبارات و واحد‌های سایبری اسرائیل را در شناسایی اهداف و هماهنگی عملیات برجسته کردند و منابع غربی نیز از همکاری اطلاعاتی و هماهنگی عملیاتی بین صهیونیست ها و شرکای بین‌المللی خبر دادند.

دربارهٔ میزان دقیق تأثیر بر برنامه هسته‌ای و خسارت‌های جزئی یا اساسی میان منابع مختلف اختلاف نظر وجود دارد؛ نهاد‌های بین‌المللی خواستار دسترسی و بازرسی شدند تا ارزیابی‌های فنی جامع‌تری انجام شود.