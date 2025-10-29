پخش زنده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان بر لزوم استفاده از ظرفیت شرکتها و صنایع بزرگ استان در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی و حمایت از اقشار نیازمند تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علی صادقی در جلسه شورای مشارکتهای مردمی با بهزیستی هدف از تشکیل این کارگروه را بررسی تخصصی راهکارهای جلب مشارکت خیرین و شناسایی ظرفیتهای موجود برای کمک به اقشار نیازمند جامعه عنوان کرد.
وی با اشاره به وجود شرکتها و صنایع توانمند در استان، افزود: با توجه به قوانین موجود در زمینه مسئولیتهای اجتماعی، میتوان از ظرفیت این شرکتها برای اجرای طرحهای حمایتی و عامالمنفعه استفاده کرد. هرچند قوانین یادشده بیشتر برای شرکتهای دولتی تدوین شده است، اما شرکتهای خصوصی نیز میتوانند در قالب اقدامات خداپسندانه در این امر مشارکت فعال داشته باشند.
صادقی گفت: ضروری است در کارگروههای تخصصی بررسی شود که آیا مشارکت شرکتها در حوزه مسئولیتهای اجتماعی میتواند مشمول تخفیف یا معافیت مالیاتی شود.
به گفته وی، اختصاص حتی مبلغی اندک از سوی این شرکتها برای امور خیر، هزینهی قابل توجهی برای آنان محسوب نمیشود، اما میتواند تأثیری چشمگیر در بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی اقشار نیازمند استان داشته باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان تأکید کرد: لازم است با برنامهریزی دقیق و دعوت از مدیران صنایع، صاحبان شرکتها و اعضای اتاق بازرگانی، صنعت و معدن، جلساتی مشترک برگزار شود تا زمینههای همکاری و مشارکت مؤثر بخش خصوصی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی بهصورت عملیاتی فراهم گردد.