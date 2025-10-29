با اشاره به وضعیت نیروی انسانی شهرداری گفت: شهرداری ارومیه با ارسال لایحه‌ای به شورای اسلامی شهر، خواستار به‌کارگیری تعدادی نیروی خدماتی و راننده ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین از طریق شرکت تأمین نیرو شده است. در حال حاضر بخشی از نیروهایی که درگذشته با عناوین شغلی خدماتی یا رانندگی جذب شده‌اند، در پست‌های کارشناسی و اداری فعالیت دارند که این موضوع موجب بروز اختلال در روند خدمات‌رسانی به شهروندان شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه

وی افزود: شهرداری ارومیه در حوزه خدماتی و رانندگان با کمبود شدید نیرو مواجه است. بیش از ۶۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین بدون راننده هستند و این در حالی است که برنامه‌هایی برای نوسازی و توسعه ناوگان خدماتی در دست اجرا داریم. بنابراین نیاز فوری به جذب رانندگان و نیروهای خدماتی در بخش‌های پاکبانی، فضای سبز و عمرانی احساس می‌شود.

رحمانی رضائیه در بخش دیگری از سخنان خود درباره حضور اولین بانوان آتش نشان در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی اظهار داشت: پنج بانوی شاغل که از سال‌های گذشته در واحدها و مناطق مختلف شهرداری فعالیت داشته‌اند، بنا به درخواست مدیریت شهری به سازمان آتش‌نشانی منتقل شده‌اند. این همکاران در حوزه آموزش سازمان فعالیت می‌کنند و هیچ‌گونه جذب جدیدی در این زمینه انجام نشده است. ادعای مطرح‌شده درباره استخدام جدید در شهرداری به‌طور کامل تکذیب می‌شود.

شهردار ارومیه در پایان تأکید کرد: حاشیه‌سازی‌ها ما را از مسیر اصلی خدمت به مردم دور نخواهد کرد. مجموعه مدیریت شهری با تمام توان در مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان و توسعه متوازن ارومیه گام برمی‌دارد.