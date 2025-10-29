آغاز مرمت کاشیکاری گلدستههای صحن انقلاب حرم رضوی
عملیات مرمت و بازسازی کاشیکاری دو گلدسته تاریخی صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر امام رضا (ع) آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر طرح مرمت کاشیکاریهای دو گلدسته شمالی و جنوبی صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر رضوی گفت: در این طرح، در مجموع ۷۶ مترمربع از کاشیها و معرق پایههای گلدستهها که در اثر فرسایش عوامل جوی دچار آسیب شدهاند، مورد نوسازی و بازسازی کامل قرار میگیرند.
میلاد خانوار با بیان اینکه این عملیات به همت سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی انجام میشود، افزود: در این مرحله از کاشیهای آسیبدیده قالب گچی تهیه میشود تا بر اساس آن، کاشیهای جدید کاملاً مطابق با طرح، رنگ و مشخصات کاشیهای اصلی ساخته و جایگزین شوند.
وی همچنین با اشاره به اقدامات مرمتی در گلدسته جنوبی صحن انقلاب بیان کرد: حدود ۹۰ مترمربع از کاشیکاری این گلدسته، شامل مرمت یا تعویض قطعات فرسوده، تزریق ملات، بندکشی مجدد و شستوشوی دقیق سطح کاشیها در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن رفع فرسودگیها، جلوه تاریخی و معنوی گلدسته حفظ شود.
مدیر طرح مرمت کاشیکاری گلدستههای صحن انقلاب ادامه داد: در بخش دیگری از عملیات، پشتنمای تاج سردر ایوان عباسی (شمالی) نیز بهمنظور جرمگیری و پاکسازی کامل شستوشو میشود؛ این بخش از نمای پشت تاج سردر از سمت ورودی بست طبرسی برای زائران، قابلمشاهده است.
خانوار تاکید کرد: هدف از اجرای این طرح، حفظ ماندگاری و شکوه بصری گلدستههای تاریخی حرم مطهر رضوی است تا ضمن صیانت از میراث ارزشمند معماری اسلامی، جلوهای درخور از حرم رضوی در برابر دیدگان زائران و مجاوران حفظ شود.