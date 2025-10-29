پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی از دستگیری یکی از اعضای باند کلاهبرداری ارز دیجیتال که با راه اندازی سایتی جعلی کلاهبرداری میکرد، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر وهاب زاده با اشاره به مراجعه ۲ نفر از شهروندان بندرانزلی به پلیس فتا و طرح شکایت مبنی بر کلاهبرداری از طریق یکی از شبکههای اجتماعی، گفت: شاکیان عنوان داشتند که از طریق یکی از پیام رسانهای خارجی با فردی آشنا شده و پس از گفتوگو درباره سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال از سوی وی به سایتی معرفی شدهاند که باید برای فعال سازی اکانت، هزار تتر پرداخت کنند تا پس از یک هفته سود بیشتری دریافت کنند، اما شاکیان پس از پرداخت مبلغ و گذشت چند روز متوجه شدند حساب کاربری و ارتباطشان با آن فرد بسته شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی تصریح کرد: ماموران پلیس فتا با هماهنگی مقام قضایی و انجام اقدامات فنی متهم اصلی را شناسایی و در عملیاتی دقیق دستگیر کردند.
وی با بیان اینکه متهم در بازجوییهای اولیه به بزهکاری خود اعتراف کرد گفت: تحقیقات نشان داد این سایت تاکنون حدود ۴ هزار شاکی داشته است.
سرهنگ وهاب زاده با اشاره به اعتراف متهم افزود: طبق اظهارات وی، ۲ نفر از اعضای این باند در استان گیلان و سایر اعضای باند در استان قم فعالیت داشتند.
وی گفت: برای متهم ۴۲ ساله پرونده قضایی تشکیل و به مرجع قضایی معرفی شد، همچنین شناسایی و دستگیری سایر همدستان در دستور کار پلیس فتا قرار گرفته است.