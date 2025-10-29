پخش زنده
دوهزار برنامه در هفته بسیج دانش آموزی در آذربایجانغربی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مسئول سازمان بسیج دانش آموزی آذربایجانغربی با اشاره به برنامههای هفته بسیج دانش آموزی گفت: همزمان با هفته بسیج دانش آموزی دو هزار برنامه مختلف در استان برگزاری خواهد شد.
جهانگیر اسلام پرست، با بیان اینکه برنامههای هفته بسیج دانش آموزی از فردا تا ۱۳ آبان ماه برگزار میشود، افزود: در استان دو هزار برنامه و مراسم برای بزرگداشت این هفته پیش بینی شده است.
اسلام پرست، دیدار با خانواده شهدای دانش آموز، یادواره شهدا و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در مدارس را از برنامههای شاخص این هفته در استان عنوان کرد.
وی افزود: این برنامهها توسط ۲۹ حوزه بسیج دانش آموزی و یکهزار و ۳۳۴ پایگاه بسیج در سطح مدارس استان برگزارمی شود.
اسلام پرست، با اشاره به برگزاری برنامهها آبان تصریح کرد: در این هفته برنامههای ملی و استانی از جمله پرسش آبان، میز گفتگوی درس آمادگی دفاعی، مسابقه نقاشی و عکاسی و ... برگزار میشود.
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی آذربایجانغربی، از برگزاری ۴۲۷ یادواره شهدای دانش آموز در ۱۷ شهرستان خبر داد و گفت: این یادوارهها درحال حاضر در حال برگزاری است.
اسلام پرست، با اشاره به برگزاری اردوهای راهیان نور دانش آموزی افزود: علاوه بر اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب استان در طول سال، اردوهای راهیان نور اعزام به مناطق عملیاتی شمال غرب هم برگزار میشود که تاکنون ۳۰ هزار دانش آموز در این اردوها شرکت کردهاند.
وی، بصیرت افزایی و هویت دهی به نسل امروز را از اهداف برنامهها دانست و گفت: امسال رویکرد ما بر افزایش چشمگیر شکوه و کیفیت برگزاری مراسم نسبت به سالهای گذشته است و این ارتقا کیفی به صورت موردی و ویژه برای واحدهای پیشگام تعریف شده است تا با الگوبرداری عملی و برنامههای متراکمتر، تأثیرگذاری مضاعف در زمینه نهادینهسازی ارزشهای دفاع مقدس در نسل آینده ایجاد شود.