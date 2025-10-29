به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدرس سازمان پدافند غیر عامل کشور در این جلسه آموزشی با اشاره به این که پدافند غیر عامل به معنای این است که از دارایی‌ها و سرمایه ها و از کیان کشور بدون سلاح و تجهیزات نظامی دفاع کنیم گفت: کاهش آسیب پذیری، تسهیل مدیریت بحران، افزایش بازدارندگی و ارتقا پایداری ملی از جمله اهداف اجرای پدافند غیر عامل در کشور است.

داوود آقائی با تشریح تهدیدات فناوری پایه اعم از زیستی شیمایی سایبری سنجش از راه دور سیگنالی پرتوی و الکترومغناطیسی افرود: تهدیدات مردم محور نیز اعم از جنگ نرم، جنگ بی قاعده، جنگ ضد امنیتی ، جنگ اقتصادی و جنگ روایت ها و ایده ها را شامل می شود.

او خاطرنشان کرد: استتار، اختفا، پوشش، جابجایی، مقام سازی و استحکامات، اعلام خبر و ذخایر استراتژیک از جمله اصول پدافند غیر عامل در کشور است.