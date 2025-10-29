اقدام آستان قدس رضوی در طرح ملی «دختر ماه»
اهدای ۱۰ هزار بسته فرهنگی به دختران نو مکلف سراسر کشور
آستان قدس رضوی با اجرای طرح ملی «دختر ماه»، ۱۰ هزار بسته فرهنگی و هدایای متبرک به دختران تازه مکلف کشور، هدیه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی، گفت: این بستههای فرهنگی شامل سجاده و کتاب «دختر ماه» است که امسال به همراه هدایای متبرک از حرم مطهر به دختران نومکلف اهدا میشود.
فاطمه دژبرد با اشاره به ادامه طرح ملی «دختر ماه» با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، گفت: این طرح با هدف آگاهسازی دختران تازه مکلف شده به انجام فرائض دینی و تقرب به ساحت پروردگار متعال، در سراسر کشور اجرا شده و تاکنون ۴۰ هزار دختر نومکلف این هدایا را دریافت کردهاند.
او بیان کرد: امسال هم در قالب این طرح، تعداد ۱۰ هزار بسته شامل سجادهها و جانماز، چادر نماز مخصوص سن ۹ سال، یک جلد کتاب «دختر ماه»، مهر نماز و تسبیح، هدایای فرهنگی و بستههای متبرک از حرم مطهر رضوی برای دختران نومکلف در حال اهدا شدن است.
به گفته وی، این بستهها با هدف ایجاد خاطرهای ماندگار در ذهن دختران نو مکلف از رأفت امام مهربانیها و تقویت معنویت آنان در آغاز مسیر تکلیف دینیشان، تهیه شده است.
مدیر مرکز بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی در ادامه توضیح داد: این بستهها طبق سهمیهبندیهای مشخص در استانهای مختلف کشور توزیع خواهند شد.
به گفته دژبرد، در اجرای این طرح ملی، دبیرخانههای خدمت رضوی در استانها و شهرستانها ضمن اعزام بیش از سه هزار خادمیار برای برگزاری جشنهای تشرف خانوادگی برای این دختران، مسئول رصد، گزینش و ساماندهی ۴۰۰ پشتیبان خانم برای ارتباط مستقیم حداقل شش ماهه با دختران نو مکلف هستند.
طرح «دختر ماه» در ۳۱ استان کشور و هزاران روستا در حال اجرا است.