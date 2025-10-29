اجرای ۲ هزار برنامه در مدارس آذربایجان غربی به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی آذربایجان غربی از اجرای ۲ هزار برنامه در مدارس استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛جهانگیر اسلام پرست، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی آذربایجان غربی، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: همزمان با هفته بسیج دانشآموزی از ۸ تا ۱۳ آبان، ۲ هزار برنامه در مدارس استان اجرا میشود.
وی افزود: دیدار با خانواده شهدا، برگزاری مسابقات فرهنگی و برپایی یادواره شهدای دانشآموز از برنامههای شاخص این هفته به شمار میرود.
وی در ادامه گفت: در راستای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل نوجوان با ارزشهای دفاع مقدس، هزارو ۸۰۰ دانشآموز از آذربایجان غربی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد.
اسلام پرست در ادامه تصریح کرد: ۹۰۰ دانشآموز دختر از یکم تا ۲۳ آبانماه و ۹۰۰ دانشآموز پسر از سوم تا ۱۳ آذرماه در قالب کاروانهای پنج روزه به یادمانهای شلمچه، اروندکنار، شهدای هویزه، عملیات فتحالمبین و نمایشگاه هوا و فضا اعزام خواهند شد.
وی گفت: در این سفرها، راویان دفاع مقدس برای روایتگری و روحانی کاروانها برای اجرای برنامههای فرهنگی و معنوی حضور خواهند داشت.
وی همچنین افزود: سازمان بسیج دانشآموزی استان برای برقراری ارتباط زنده از کاروانهای راهیان نور با همکاری صداوسیمای آذربایجان غربی اعلام آمادگی میکند تا از این طریق خانوادهها و علاقمندان بتوانند در جریان لحظات این سفر معنوی قرار بگیرند.
مسئول بسیج دانش آموزی آذربایجان غربی در ادامه گفت: سازمان بسیج دانشآموزی آمادگی دارد ۱۰۰ نخبه دانشآموز فعال در حوزههای فرهنگی، علمی و آموزشی را به رسانهها معرفی کند.
وی گفت: تمام تلاش این مجموعه افزایش امید آفرینی در بین دانش آموزان است.