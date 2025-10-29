به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس ستاد اقامه نماز استان مازندران، یازدهمین اجلاس نماز را فرصتی برای ارزیابی و تحول در مسیر چهار دهه و نیم فعالیت فرهنگی در حوزه اقامه نماز دانست و بر ضرورت تغییر نگاه مدیریتی و فرهنگی در این زمینه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام عباسعلی ابراهیمی در یازدهمین اجلاس نماز استان در شهرستان تنکابن گفت: این اجلاس فرصتی برای بازنگری در مسیر ۴۶ ساله ترویج فرهنگ بندگی است و استمرار موفقیت در این حوزه نیازمند تحول در نگاه مدیریتی و فرهنگی نسبت به اقامه نماز است.

وی با اشاره به سیاست ستاد اقامه نماز کشور مبنی بر برگزاری سالانه یک اجلاس تحول‌آفرین در سطح ملی، افزود: امسال سی‌ودومین اجلاس سراسری نماز در استان گیلان و سومین اجلاس استانی در مازندران برگزار می‌شود.

رئیس ستاد اقامه نماز استان مازندران با بیان اینکه حدود ۱۱ سال پیش تصمیم گرفته شد تا اجلاس‌های منطقه‌ای و استانی نیز با هدف عمق‌بخشی فرهنگی به موضوع نماز برگزار شود، اظهار کرد: یازدهمین اجلاس نماز استان مازندران با استقبال مسؤولان شهرستان در تنکابن برگزار شد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی خاطرنشان کرد: در سفر گذشته‌ام به تنکابن و جلسه شورای اداری شهرستان، پیشنهاد میزبانی اجلاس مطرح شد که با حمایت امام جمعه و فرماندار، این رویداد معنوی نصیب مردم مؤمن این منطقه شد.

وی با اشاره به محور‌های اصلی اجلاس امسال گفت: نخستین محور، بازنگری در اسناد بالادستی مرتبط با نماز است؛ اسنادی که مبانی اعتقادی و مسئولیت‌های نظام جمهوری اسلامی را مشخص می‌کنند و باید همواره مورد توجه قرار گیرند.

رئیس ستاد اقامه نماز استان همچنین به سامانه «سجاده» به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه نماز اشاره کرد و افزود: در این سامانه، ۱۱۰ دستگاه استانی ارزیابی شدند که ۲۴ دستگاه شایسته تقدیر ویژه و ۳۶ دستگاه دارای رتبه برتر شناخته شدند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی تصریح کرد: سامانه سجاده بر پایه تفاهم‌نامه‌های رسمی میان ستاد اقامه نماز و نهاد‌های اجرایی طراحی شده و معیار‌های آن مبتنی بر اسناد رسمی کشور و برنامه‌های اختصاصی و عمومی دستگاه‌هاست.

وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر نگاه آسیب‌شناسانه در مسیر اقامه نماز گفت: در این اجلاس، مدیران، مردم و علما گرد هم آمدند تا بررسی کنند در چهار دهه و نیم گذشته تا چه اندازه در ترویج فرهنگ نماز موفق بوده‌اند و اکنون با چه نیاز‌هایی در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار مواجه هستند.

ابراهیمی همچنین از حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار در این اجلاس خبر داد و افزود: اجلاس امسال در تنکابن، جلوه‌ای از ایمان مردم این دیار و نقطه‌ای برای بازنگری، تحول و برنامه‌ریزی آینده در مسیر ترویج نماز در جامعه اسلامی است.