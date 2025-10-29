پخش زنده
نخستین همایش استانی هوش مصنوعی با محوریت «حکمرانی و هماهنگی بینبخشی در شهر هوشمند» با حضور شهرداران، مدیران دستگاههای اجرایی و کارشناسان حوزه فناوری برگزار شد.
عباسی افزود: در این همایش، شرکتکنندگان بر نقش هوش مصنوعی در تحول، توسعه و مدیریت هوشمند شهری تأکید کردند و آن را ابزاری مؤثر برای ارتقای کیفیت خدمات شهری، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری دانستند.
وی ادامه داد: از جمله محورهای مطرحشده در این همایش، بهکارگیری فناوریهای پیشرفته در حوزههای مدیریت یکپارچه ترافیک، کنترل پسماند، نگهداری ساختمانها، انرژی و ایمنی عمومی شهرها بود که میتواند زیرساختهای حکمرانی هوشمند شهری را تقویت کند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد گفت: استفاده از الگوریتمها و سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی گامی مؤثر در جهت تغییر مدیریت سنتی شهری به شیوههای دیجیتال و دادهمحور است که موجب تصمیمگیری دقیقتر و افزایش رضایت شهروندان میشود.
عباسی افزود: این همایش بهعنوان حرکتی در مسیر توسعه فناوریهای نوین و هوشمندسازی شهرهای استان یزد ارزیابی و مقرر شد همکاریهای بینبخشی میان شهرداریها و دستگاههای اجرایی برای تحقق اهداف شهر هوشمند تداوم یابد.