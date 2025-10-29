پخش زنده
تیمهای بانوان و مردان هیأت آمادگی جسمانی و تندرستی استان تهران در سومین المپیاد کشوری آمادگی جسمانی به ۱۲ نشان رنگارنگ دست یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقات ۱ تا ۴ آبان در اردوگاه شهید بهشتی اصفهان برگزار شد.
نتایج تیم بانوان استان تهران به این شرح است:
رشته آمادگی جسمانی (در دو رده سنی)
شقایق غفوریمقدم – مقام اول
نرگس عسگری – مقام اول
پریسا نوراللهی – مقام دوم
رشته فانکشنال فیتنس: (در دو رده سنی)
سمانه عزیزمحمدی – مقام اول
آریانا متابعان – مقام دوم
مهسا آرامشی – مقام دوم
رشته کتلبل:
ژاله علیپور نوری – مقام اول (وزن +۵۸)
رشته کلیستنیکس:
پریسا محمودیثابت – مقام سوم
رشته پیلاتس:
زهرا غلامنژاد – مقام سوم (رده سنی اول)
جمع مدالهای تیم بانوان:
نوع مدال تعداد
🥇 طلا ۴ عدد
🥈 نقره ۳ عدد
🥉 برنز ۲ عدد
جمع کل ۹ مدال
نتایج تیم مردان استان تهران در دو رده سنی:
رشته فانکشنال فیتنس:
پوریا محمدی – مقام اول (رده سنی سوم)
رشته آمادگی جسمانی: (در دو رده سنی)
یاسین کرامتی – مقام دوم (رده سنی اول)
میثم بوربور – مقام سوم (رده سنی چهارم)
جمع مدالهای تیم مردان:
نوع مدال تعداد
🥇 طلا ۱ عدد
🥈 نقره ۱ عدد
🥉 برنز ۱ عدد
جمع کل ۳ مدال
جمعبندی کلی مدالهای کسبشده استان تهران:
نوع مدال تعداد
🥇 طلا ۵ عدد
🥈 نقره ۴ عدد
🥉 برنز ۳ عدد
جمع کل ۱۲ مدال