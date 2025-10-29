طی اواخر وقت امشب و صبح فردا، شاهد بارشهای خفیف و پراکنده باران همراه با رعدوبرق در برخی نقاط نیمه شمالی استان خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛
همچنین با افزایش گرادیان خطوط فشاری در سطح زمین، طی امروز بر سرعت وزش باد در اغلب نقاط بویژه نیمه جنوبی استان افزوده شده و گاهی نسبتا شدید پیش بینی میشود.