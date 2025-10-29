بارش‌های خفیف و پراکنده در نیمه شمالی استان

طی اواخر وقت امشب و صبح فردا، شاهد بارش‌های خفیف و پراکنده باران همراه با رعدوبرق در برخی نقاط نیمه شمالی استان خواهیم بود.