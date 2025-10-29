برگزاری جشن «لبخند زندگی» ویژه زوجهای جوان رسانه ملی در مشهد
دومین دوره جشن «لبخند زندگی» با حضور ۱۱۰ زوج جوان رسانه ملی از سراسر کشور، در جوار بارگاه منور رضوی در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر خدمات اجتماعی سازمان صداوسیما گفت: این اقدام در راستای اجرای آییننامه تحکیم خانواده و حمایت از زوجهای جوان است که به همت ادارهکل خدمات اجتماعی و رفاهی سازمان صدا و سیما برگزار میشود.
محسن سیاهکلی افزود: این جشن در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیهالسلام و در فضایی صمیمی و معنوی برگزار شد و فرصتی برای قدردانی از همکاران تازهازدواجکرده سازمان فراهم آورد.
او ادامه داد: در قالب بسته تشویقی «لبخند زندگی»، خدماتی همچون ارائه هدیه نقدی و تسهیلات قرضالحسنه، سهمیه استفاده رایگان از مجتمعهای اقامتی سازمان در سراسر کشور، تخفیف برگزاری مراسم ازدواج در مجتمع ملاصدرا صداوسیما (تهران) و تخفیف در خدمات مشاوره ازدواج به زوجهای جوان ارائه شده است.
مدیر خدمات اجتماعی سازمان صدا و سیما برگزاری چنین برنامههایی را گامی مؤثر در ارتقای رضایتمندی کارکنان و تحقق سیاستهای تحکیم بنیان خانواده در رسانه ملی عنوان کرد.