به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر خدمات اجتماعی سازمان صداوسیما گفت: این اقدام در راستای اجرای آیین‌نامه تحکیم خانواده و حمایت از زوج‌های جوان است که به همت اداره‌کل خدمات اجتماعی و رفاهی سازمان صدا و سیما برگزار می‌شود.

محسن سیاهکلی افزود: این جشن در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه‌السلام و در فضایی صمیمی و معنوی برگزار شد و فرصتی برای قدردانی از همکاران تازه‌ازدواج‌کرده سازمان فراهم آورد.

او ادامه داد: در قالب بسته تشویقی «لبخند زندگی»، خدماتی همچون ارائه هدیه نقدی و تسهیلات قرض‌الحسنه، سهمیه استفاده رایگان از مجتمع‌های اقامتی سازمان در سراسر کشور، تخفیف برگزاری مراسم ازدواج در مجتمع ملاصدرا صداوسیما (تهران) و تخفیف در خدمات مشاوره ازدواج به زوج‌های جوان ارائه شده است.

مدیر خدمات اجتماعی سازمان صدا و سیما برگزاری چنین برنامه‌هایی را گامی مؤثر در ارتقای رضایتمندی کارکنان و تحقق سیاست‌های تحکیم بنیان خانواده در رسانه ملی عنوان کرد.