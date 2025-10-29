به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان سید حامد قدس علوی ،مدیر کل ارتباطات فناوری اطلاعات استان گفت :

مطابق بند و تبصره شش قانون بودجه ۱۴۰۴ همه دستگاه های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند ملکف هستند حداقل یک درصد از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای دستگاه مربوطه را برای افزایش امنیت شبکه امنیت زیر ساخت و افزایش سامانه ها در مقابل حوادث سایبری بکار گیرند .

