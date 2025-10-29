سرپرست خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز آذربایجان‌غربی گفت: فصل سرد سال گذشته، ۱۹ هزار و ۸۸ مشترک گاز استان، جزو مشترکین بسیار پرمصرف قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسن تقوی اظهار کرد: با توجه به صدور قبوض گاز در فصل سرد سال گذشته، ۱۹ هزار و ۸۸ مشترک استان بسیار پرمصرف و ۱۹۰ هزار و ۱۷۱ مشترک نیز پرمصرف شناسایی شدند.

وی ادامه داد: براین اساس، ۴۲۷ هزار و ۶۰۳ مشترک نیز گروه مصرفی متعارف و یا متوسط و ۴۲۶ هزار و ۷۵۱ مشترک هم در گروه کم مصرف‌ها قرار گرفتند.

سرپرست خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز آذربایجان‌غربی بالاترین قبض صادر شده در میان مشترکان بسیار بدمصرف سال گذشته را مشترکی با یک میلیارد و ۷۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این مشترک در بازه یک دوره‌ی مصرف، ۱۱ هزار و ۵۲۰ مترمکعب گاز مصرف کرده بود.

تقوی در ادامه، درباره مشترکین معاف از پرداخت کازب‌ها نیز اعلام کرد: در آذربایجان‌غربی ۶۷ هزار و ۹۵ مشترک تحت پوشش کمیته امداد، ۲۱ هزار و ۴۳۵ مشترک تحت پوشش بهزیستی و ۳۱۳۳ مساجد و اماکن مذهبی استان معاف از پرداخت گازب‌ها هستند.