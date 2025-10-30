پخش زنده
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: تولیدکنندگان برای اتصال کسب و کارهای خرد به شبکههای فروش، پرسشنامه طرح طاها را تکمیل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی از اجرای طرح ملی حمایتی طاها خبر داد و گفت: این طرح با هدف اتصال کسبوکارهای خرد و کارگاههای محلی به بازارهای بزرگ و شبکههای تأمین و فروش طراحی شده، تا هم تولیدکنندگان سود بیشتری ببرند و هم اشتغال پایدار در شهرستانها شکل بگیرد.
وی افزود: متقاضیان برای شرکت در طرح و تکمیل پرسشنامه، باید به نشانی اینترنتی https://www.mcls.gov.ir/fa/clothingsupply مراجعه کنند.