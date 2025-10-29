

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان اسلحه اپه روسیه در دو بخش مردان و زنان به تهران سفر می‌کنند تا به مدت یک هفته در تهران با ملی‌پوشان اپه ایران تمرینات مشترک داشته باشند.

این اردو با هدف افزایش سطح آمادگی و تبادل تجربیات فنی بین شمشیربازان دو کشور برگزار می‌شود و شامل برنامه‌های تمرینی و مسابقات تدارکاتی مشترک خواهد بود.

فدراسیون شمشیربازی ایران برنامه ویژه‌ای برای پیشرفت اسلحه اپه در نظر دارد که اردوی مشترک با روسیه یکی از این برنامه‌ها است.