به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همایش سراسری ارتقاء شایستگی‌های حرفه‌ای روسای واحد‌های ثبتی کشور از امروز چهارشنبه ۷ آبان در شهر ساری آغاز شد و به مدت سه روز ادامه دارد.

معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این همایش از آموزش هدفمند ۱۵۳ رئیس واحد ثبتی به‌عنوان گامی برای تقویت شایسته‌سالاری و جانشین‌پروری در نظام ثبتی کشور یاد کرد.

پژمان پروین گفت: این گردهمایی با هدف تقویت آموزش و ارتقای توانمندی‌های مدیریتی برگزار می‌شود و قرار است استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به نقش محوری روسای واحد‌های ثبتی منتخب در پیشبرد امور سازمان تصریح کرد: بر اساس بررسی‌ها، حدود ۷۰ درصد فعالیت‌های ثبتی کشور بر دوش این واحد‌ها است و بیشترین خروجی‌ها در سطح استان‌ها به همت آنها انجام می‌شود. از این رو، آموزش هدفمند و طراحی تصمیمات مبتنی بر نیاز‌های واقعی، از مهم‌ترین اهداف این برنامه است.

معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر رضایت‌مندی روسای واحد‌های ثبتی و لزوم مشارکت فعال آنان در دوره‌ها افزود: خروجی این نشست‌ها باید در خدمت شایسته‌سالاری، جانشین‌پروری و پرورش مدیران آینده سازمان باشد. همچنین نظارت کیفی بر روند اجرای آموزش‌ها در دستور کار قرار دارد.

پروین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مهارت‌های مدیریتی اظهار کرد: با توجه به تنوع رشته‌های تحصیلی روسای واحد‌های ثبتی، ارائه رهنمود‌های مدیریتی و به‌ویژه مهارت‌های اداری و انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است. مدیریت، به‌عنوان ترکیبی از علم و هنر، شرط اساسی موفقیت در تحقق اهداف سازمانی است.

وی خاطر نشان کرد: روسای واحد‌های ثبتی به دلیل حجم بالای کار ممکن است از اصول مدیریت فاصله بگیرند، اما بهره‌گیری از دانش، برنامه‌ریزی و کنترل مدیریتی موجب افزایش کارآمدی و موفقیت سازمانی خواهد شد.

معاون راهبردی سازمان ثبت ابراز امیدواری کرد: با اجرای کارگاه‌های آموزشی، مسیر تقویت توان مدیریتی و تحقق اهداف سازمانی بیش از پیش هموار شود.