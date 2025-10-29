پخش زنده
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور حمایت از سرمایهگذاران، تا پایان آبان ماه زمین مورد نیاز آنان با ۱۰ درصد پیش پرداخت و بدون افزایش قیمت واگذار میشود تا گامی مهم در تسهیل و تسریع فرآیند سرمایهگذاری در استان انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، اکبر کوهی با اشاره به تاکیدات استاندار اردبیل در خصوص سرمایهگذاری آسان در استان اظهار کرد: شهرکهای صنعتی بهترین مکان برای حضور کارآفرینان و صنعتگران است چرا که با تامین زمین و زیرساختهای لازم و عدم نیاز به استعلام از دستگاههای اجرایی، شرایطی برای حمایت از حضور سرمایهگذاران فراهم شده است تا در کمترین زمان ممکن نسبت به دریافت زمین و شروع عملیات اجرایی اقدام کنند.
وی افزود: برای تداوم حمایت از فعالان بخش خصوصی، تا پایان آبان ماه واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی با ۱۰ درصد پیش پرداخت و بدون افزایش قیمت انجام میشود.
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل ادامه داد: این بسته حمایتی بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و تصویب آن در هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی در اختیار متقاضیان قرار داده شده است تا سرمایهگذاران بتوانند با ۱۰ درصد پیش پرداخت و مابقی با اقساط یک تا سه ساله و برای شرکتهای دانشبنیان و متقاضیان نیروگاههای خورشیدی تا اقساط چهار ساله، نسبت به دریافت زمین و سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان اقدام کنند.
کوهی توسعه شهرکهای صنعتی را از اولویتهای مهم و اساسی پیشرفت استان برشمرد و افزود: توسعه شهرکهای صنعتی و تامین زمین و زیرساختهای مورد نیاز، زمینه حضور سرمایهگذاران در استان را فراهم میسازد که با همراهی مسئولان و دستگاههای اجرایی تلاش خواهیم کرد در جذب سرمایهگذاران و توسعه اقتصادی استان نقش موثری ایفا کنیم.
وی اضافه کرد: استان اردبیل به لحاظ ظرفیتهای بالقوهای که دارد میتواند به قطب صنعتی شمالغرب کشور تبدیل شود که در این راستا باید تلاش کنیم زمینههای حضور این صنایع را در استان فراهم ساخته و با برنامههای مدون و سیاستگذاریهای دقیق به توسعه صنعتی استان کمک کنیم.