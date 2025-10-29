به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم معارفه و تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی استان تهران، امروز (چهارشنبه ۷ آبان‌ ۱۴۰۴) با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر و علی صالحی، دادستان انقلاب تهران در مجتمع قضایی شهید سلیمانی برگزار شد.

قضات همواره به نظر هیئت منصفه مطبوعات احترام می‌گذارند

ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، در این مراسم ضمن قدردانی از اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، گفت:در حال حاضر ۱۴ نفر از اعضای سابق هیئت منصفه ابقا شده‌اند و ۷ نفر جدید نیز به این جمع پیوسته‌اند که برخی از این ۷ نفر پیش‌تر عضویت در هیئت داشتند و پس از یک دوره تنفسی دوباره در خدمت هستند.

وی با اشاره به نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه افزود: ما نصاب ۴۰ جلسه را لحاظ کردیم؛ هر کس در سال گذشته و سال ما قبل حداقل ۴۰ جلسه حضور داشته باشد، ابقا می‌شود. بر این اساس ۱۴ نفر از اعضای سابق بالای ۴۰ جلسه حضور داشتند که ابقا شدند و ۷ نفر جدید نیز به جمع اضافه شدند.

سراج تاکید کرد که برگزاری دادگاه‌های هیئت منصفه صرفاً در ساختمان دادگاه کیفری یک انجام می‌شود و گفت: با توجه به اینکه دادگاه کیفری یک در این مکان برگزار می‌شود امکان برگزاری شعبه در محل دیگر وجود ندارد، ما موظف هستیم دادگاه‌های مطبوعات و سیاسی را در مجموعه دادگاه کیفری یک برگزار کنیم.

وی همچنین خواستار حضور بیشتر اعضای هیئت منصفه در جلسات دادگاه شد و افزود: اگرچه دادگاه با حضور حداقل ۷ نفر رسمیت پیدا می‌کند، اما توصیه می‌کنیم حداقل ۱۴ نفر حضور داشته باشند تا قضات محاکم بتوانند اظهار نظر دقیق و واقعی ارائه دهند.

وی در خصوص انتخاب اعضای هیئت منصفه گفت: بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات، ما اعضا را از صنوف مختلف و نه از احزاب یا جریان‌های سیاسی انتخاب کرده‌ایم و از هر صنف بیش از دو نفر نمی‌توانیم انتخاب کنیم. اساس انتخابات هیئت منصفه بر این مبنا بوده است.

هیئت منصفه به عنوان نماینده وجدان عمومی جامع بر امر دادرسی نظارت مستقیم دارد

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در مراسم معارفه و تحلیف اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران ضمن درود به روح شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای کشور و همچنین مردم بیگناه، گفت: جلسه امروز به عنوان اولین جلسه دادگاه مطبوعات استان تهران با حضور هیئت منصفه جدید برگزار می‌شود و اهمیت حضور هیئت منصفه در قانون اساسی و قوانین مختلف کاملاً مشخص است.

القاصی با اشاره به پیشینه هیئت منصفه در نظام حقوقی ایران افزود:هیئت منصفه نهادی قضایی است که سابقه آن به دوران مشروطیت و متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۷ هجری شمسی بازمی‌گردد. پس از آن نیز بیش از ۱۰ قانون و مقرره در این زمینه به تصویب رسیده است. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه انجام شود.

وی ادامه داد:در قانون، ترکیب اعضای هیئت منصفه مشخص شده است؛ در تهران ۲۱ نفر و در استان‌ها ۱۴ نفر از اقشار مختلف برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. این افراد باید از میان معتمدین جامعه با ویژگی‌هایی، چون صداقت، وثاقت، شهرت نیک و مقبولیت عمومی برگزیده شوند. قانون‌گذار تصریح کرده است که اعضا باید از گروه‌های گوناگون اجتماعی همچون روحانیون، دانشگاهیان، وکلا، پزشکان، کارگران و پیشه‌وران انتخاب شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: هیئت منصفه نماینده وجدان عمومی جامعه است و بر امر دادرسی نظارت مستقیم دارد. اگر این هیئت در دادگاه مطبوعات حضور نداشته باشد، رسیدگی فاقد رسمیت و مشروعیت است. اعضای هیئت منصفه باید در پایان دادرسی باید به مشورت بپردازند و اعلام نظر کنند که آیا متهم از منظر وجدان عمومی گناهکار است یا خیر و در صورت مجرم بودن، آیا مستحق تخفیف می‌باشد یا نه.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه رسانه‌ها در جامعه گفت: رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی، تنظیم‌گری قدرت اجتماعی و تبیین حقایق جامعه نقشی اساسی دارند. از این‌رو حضور هیئت منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی در کنار دادگاه مطبوعات تضمینی است تا عدالت و حفظ اعتماد عمومی رعایت شود.

القاصی افزود: رسانه‌ها جامعه را از استبداد، رفتار خلاف قانون و سوءاستفاده از قدرت آگاه می‌سازند. اما در عین حال باید مراقب باشند که در زمین دشمن بازی نکنند و ابزار هجمه علیه دین و نظام اسلامی قرار نگیرند. مقام معظم رهبری بار‌ها تأکید کرده‌اند نباید اجازه داد امنیت روانی جامعه هدف قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: دادگاه مطبوعات و هیئت منصفه وظیفه دارند با کسانی که آگاهانه و عامدانه در جهت اهداف دشمن عمل می‌کنند، بدون اغماض برخورد کنند و اگر فردی از روی غفلت یا ناآگاهی خطایی مرتکب شد، باید آگاه‌سازی شود و از آن غفلت بازگردد.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران اظهار کرد:رسیدگی‌ها باید معتدل و منصفانه باشد. هیئت منصفه پس از بررسی، نظر تخصصی خود را درباره مجرم بودن یا نبودن متهم و استحقاق تخفیف ارائه می‌کند. در تعیین مجازات باید تناسب رعایت شود و دادرسی‌ها فارغ از گرایش‌های سیاسی و جناحی انجام گیرد. آنچه مهم است، ماهیت عمل ارتکابی فرد است، نه وابستگی سیاسی یا صنفی او.

القاصی در پایان تأکید کرد: آرای صادره از دادگاه‌های مطبوعاتی بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی دارند، بنابراین لازم است دقت شود تا رأی دادگاه در تعارض با وجدان عمومی جامعه نباشد و هم عدالت قضایی و هم شأن رسانه‌ها حفظ شود.

در پایان این نشست، احکام اعضای هیئت منصفه مطبوعات به آنها اهدا شد

اعضای ۲۱ نفره هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی استان تهران در این دوره دو ساله شامل محمد حسن رحیمیان، علی اکبر اشعری، حسن حمیدزاده، علیرضا سربخش، محمود خسروی وفا، حسن خجسته باقرزاده، یوسف غروی قوچانی، سید رمضان موسوی مقدم، محمدعلی امانی، اکبر نصراللهی، فرشاد مهدی پور، عزت الله ضرغامی، احمد مومنی راد، علیرضا مختارپور، باقر انصاری، علیرضا محجوب، عبدالحسین روح الامینی، مرتضی آخوندی، شکری، مهدوخت بروجردی، زهره الهیان است.