نخستین گروه از کاروان راهیان نور دانش آموزی که شامل ۳۰۰ نفر از دختران مقطع متوسطه همدانی بود امروز عازم مناطق عملیاتی در جنوب کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان گفت: به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت هویت ملی؛ قرار است ۶ هزار دانش آموز استان را در طول سالتحصیلی به مناطق عملیاتی اعزام کنیم.
به گفته فرمانده سپاه ناحیه همدان این اردوها به مدت ۴ روز است و در قالب ۶ اتوبوس راهی دیار نور میشوند و برای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت برنامه ریزی صورت گرفته است تا دانش آموزان سفر پرباری تجربه کنند.
فرمانده سپاه استان همدان برپایی اردوهای راهیان نور را ضروری خواند وافزود: این اردوها یک اردوی تفریحی نیست بلکه سفری است تربیتی؛ فرهنگی و معرفتی است که اقشار مختلف مردم با حضور در زیارتگاهها با ارزشها و هویت اسلامی آشنا میشوند.