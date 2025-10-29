به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد گفت: در این دوره از رقابت‌ها سید سروش طاهریان دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد موفق شد در دسته ۹۴ کیلوگرم شرکت کرده و با ثبت رکورد ۱۵۳ کیلوگرم در یک ضرب مقام سوم را به خود اختصاص داد و به دریافت نشان برنز مفتخر شد.

وی افزود: مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان کشور با حضور ۱۸ ورزشکار از سراسر کشور به مدت دو روز در شهرکرد برگزار شد.

همتیان گفت: حمیدرضا زارعی از استان فارس با مهار وزنه‌های ۱۵۵ کیلوگرم در یک‌ضرب، ۱۸۷ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۳۴۲ کیلوگرم، در هر سه بخش این دسته عنوان نخست را به خود اختصاص داد و سه مدال طلا کسب کرد. رضا رخشانی از استان گیلان هم پس از یک رقابت تنگاتنگ، به مقام دوم این دوره از مسابقات دست یافت.